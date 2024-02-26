رئيسا الإمارات وتركيا يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية

بحث رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، خلال اتصال هاتفي اليوم الاثنين، مسارات تطوير التعاون وفرص تعزيزه في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتنموية بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين.



كما بحث الرئيسان عدداً من الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وفي مقدمتها التطورات في منطقة الشرق الأوسط وأهمية العمل على إيجاد أفق سياسي لتعزيز أسباب السلام الشامل والعادل والذي يعد خياراً استراتيجياً لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).