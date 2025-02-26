الرئيس السوري يغادر الأردن بعد لقائه الملك عبد الله

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غادر الرئيس السوري أحمد الشرع الأردن، بعد زيارة أجراها للمملكة اليوم الأربعاء.

وبحسب وكالة «عمون»، التقى الملك عبدالله الثاني بالرئيس السوري، بعد أن استقبله في مطار ماركا، واصطحبه بمركبته.

ويعد الأردن ثاني بلد عربي يزوره الشرع بعد السعودية التي زراها في 2 فبراير الجاري، فيما كان قد زار تركيا يوم 4 من نفس الشهر.

وكان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني زار عمان في السابع من يناير وبحث مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في موضوع الحدود بين البلدين ومخاطر تهريب المخدرات والسلاح والإرهاب وتهديدات تنظيم داعش.

وأعلن الوزيران حينها أنه سيتم تشكيل لجان مشتركة بين البلدين في مجالات الطاقة والصحة والتجارة والمياه.