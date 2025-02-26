وزير الدفاع الإسرائيلي محذرا قوات النظام السوري: سنرد بالنيران

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم إن "أية محاولة من قبل قوات النظام السوري للتمركز في المنطقة الأمنية جنوب سوريا سيتم الرد عليها بالنيران"..

وأقر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بتنفيذ جيش بلاده غارات على العاصمة دمشق مساء أمس الثلاثاء، مهددا بأن "أية محاولة من قبل قوات النظام السوري للتمركز في المنطقة الأمنية جنوب سوريا سيتم الرد عليها بالنيران".

وقال كاتس في بيان لمكتبه نقلته وكالة الأناضول: "الآن يقوم سلاح الجو بمهاجمة جنوب سوريا بقوة كجزء من السياسة الجديدة التي حددناها لإخلاء جنوب سوريا من السلاح - والرسالة واضحة: لن نسمح لجنوب سوريا أن يصبح جنوب لبنان".

وتابع: "لن نعرض أمن مواطنينا للخطر" و"أية محاولة من قبل قوات النظام السوري والمنظمات الإرهابية في البلاد للتمركز في المنطقة الأمنية جنوب سوريا سيتم الرد عليها بالنيران".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه هاجم خلال الساعات الأخيرة "أهدافا عسكرية في جنوب سوريا، بما في ذلك مقرات قيادة ومواقع تحتوي على وسائل قتالية".

وادعى أن "وجود الوسائل والقوات العسكرية في الجزء الجنوبي من سوريا يشكل تهديدا لمواطني دولة إسرائيل".

وفي وقت سابق من مساء الثلاثاء، نفذت إسرائيل غارات جوية على عدة نقاط في ريف العاصمة السورية دمشق ومحافظة درعا جنوبي البلاد.

ومنذ 1967، تحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت الوضع الجديد في سوريا واحتلت المنطقة السورية العازلة، كما شنت غارات جوية دمرت مواقع عسكري وآليات وذخائر للجيش السوري.