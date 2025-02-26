عراقجي: إيران وروسيا عازمتان على مواصلة المشاورات السياسية والفنية

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، عزم بلاده وروسيا على مواصلة المشاورات السياسية والفنية، بحسب ما نقلته وكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء (إرنا)، اليوم الأربعاء.

وفي مقطع فيديو نشره على صفحته على منصة "إنستجرام"، قال عراقجي بشأن اجتماعه مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أمس الثلاثاء، إن "طهران وموسكو عازمتان على مواصلة المشاورات السياسية والفنية بشأن القضايا الدولية ومتعددة الأطراف، بما في ذلك مواجهة العقوبات الغربية العدائية وأحادية الجانب، وكذلك حول الأنشطة النووية السلمية للجمهورية الإسلامية".

وكان لافروف قام أمس بزيارة إلى طهران، أجرى خلالها محادثات مع نظيره الإيراني، ومن ثم شاركا في مؤتمر صحفي مشترك.