مصادر فلسطينية لـ الشرق: تنفيذ تبادل الدفعتين السابعة والثامنة للأسرى والمحتجزين غدا

قال مصدر فلسطيني مطلع على مفاوضات صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس، إن الوسطاء أبلغوا حماس بتنفيذ عملية التبادل لاستكمال الدفعة السابعة، وتسليم الدفعة الثامنة بالتزامن، الخميس.

ومن المقرر أن تفرج إسرائيل عن 620 أسيراً فلسطينيا، استكمالا للدفعة السابعة ضمن المرحلة الأولى من «اتفاق غزة»، حيث أن إسرائيل تسلمت 6 محتجزين أحياء وفق الاتفاق.

وأضاف المصدر في تصريحات لقناة «الشرق» الإخبارية، إن «حركة حماس ستسلم جثامين 4 محتجزين إسرائيليين متبقين من الدفعة الأخيرة ضمن المرحلة الأولى للاتفاق الخميس، وبالتزامن ستفرج إسرائيل عن كل المتبقين من النساء والأطفال الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية».

والدفعة المقبلة هي الأخيرة لتبادل الأسرى والمحتجزين (أحياء وجثامين) ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

وذكر مصدر في حماس لـ«الشرق»، أن الوسطاء في مصر وقطر مع الإدارة الأمريكية «يضمنون تنفيذ عملية التبادل بالتزامن، والدفع باتجاه بدء مفاوضات المرحلة الثانية، وتنفيذ إسرائيل للبروتوكول الإنساني من دون تلكؤ ولا تعطيل».

وأشار إلى أن «المقاومة تراقب تنفيذ الاتفاق والخروقات والانتهاكات الإسرائيلية، وهي على تواصل دائم مع الوسطاء ضمن لجنة متابعة تطبيق الاتفاق».

وفي وقت سابق، نقل موقع «أكسيوس» الأمريكي عن مسئول إسرائيلي كبير، قوله إنه، بحسب الاتفاق، سيتم نقل الجثامين من خان يونس إلى معبر كرم أبو سالم من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر دون احتفالات، لافتاً إلى أنه سيتم الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين تدريجياً.

وفي السياق، أعلنت ألوية الناصر صلاح الدين، الجناح العسكري للجان المقاومة في فلسطين، على قناتها على تطبيق تليجرام، الأربعاء، أنها ستفرج عن رفات المحتجز الإسرائيلي أوهاد ياهلومي، الخميس.

ودعا الناطق العسكري باسم ألوية الناصر صلاح الدين «أبو عطايا»، الوسطاء إلى الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإلزامه بما تم الاتفاق عليه عبرهم، وإلى سرعة التقيد بتنفيذ البروتوكول الإنساني.

والسبت، سلّمت حركة حماس، 6 محتجزين إسرائيليين، إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ضمن الدفعة السابعة من المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وكان من المنتظر أن تفرج إسرائيل السبت، عن 602 أسير ومعتقل فلسطيني في إطار المرحلة الأولى من صفقة التبادل.

وذكر مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة حماس في بيان حينها أنه: «سيتم الإفراج عن 50 أسيراً محكوماً بالسجن المؤبد، و60 أسيراً من الأحكام العالية، و47 أسيراً من أسرى وفاء الأحرار المعاد اعتقالهم، و445 أسيراً من أسرى قطاع غزة الذين جرى اعتقالهم بعد السابع من أكتوبر».

لكن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن الأحد تأجيل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين إلى موعد تسليم الدفعة التالية من المحتجزين الإسرائيليين.