في مقطع فيديو بالذكاء الاصطناعي: ترامب يستعرض مشاهد من رؤيته المستقبلية لغزة

نشر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، صباح يوم الأربعاء، مقطع فيديو عبر منصته "Truth Social"، يستعرض رؤيته المستقبلية لقطاع غزة من خلال مشاهد تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي.

يبدأ الفيديو بمشاهد دمار في غزة، مكتوب عليها "غزة 2025" باللون الأخضر، يتبعه سؤال "ماذا بعد؟" بألوان العلم الأمريكي. وسرعان ما تتحول المشاهد إلى ناطحات سحاب حديثة وأطفال ينظرون إلى السماء بينما تتساقط أوراق الدولار.

يتضمن الفيديو مشاهد غير تقليدية، منها ظهور الملياردير إيلون ماسك وهو يتناول الفلافل على أحد شواطئ غزة، وطفل يحمل بالونًا ذهبيًا يحمل ملامح ترامب.

كما يظهر الرئيس الأمريكي السابق وهو يرقص في ملهى ليلي، في حين يبرز مدخل أحد الأبراج مكتوب عليه "ترامب غزة"، بالإضافة إلى تمثال ذهبي ضخم له في إحدى ميادين غزة.

ويظهر في أحد المشاهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مستلقيًا على كرسي بجانب ترامب، وهما يحتسيان المشروبات بالقرب من مسبح يحمل لافتة "ترامب غزة".

ويترافق الفيديو مع أغنية تتضمن كلمات مثيرة للجدل: "دونالد ترامب سيحرركم، وسيجلب الحياة للجميع، لا مزيد من الأنفاق، لا مزيد من الخوف، غزة ترامب هنا أخيرًا".

وتم تصميم الفيديو بواسطة دانييل تشين، والذي أثار تفاعلًا واسعًا وردود فعل متباينة، بين من اعتبره رؤية غير واقعية لمستقبل القطاع، ومن رأى فيه دعاية سياسية غير مألوفة.