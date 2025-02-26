منح مشعل السلمي نائب رئيس مجلس الشورى السعودي وسام التميز العربي

شهدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، تكريم مشعل السلمي رئيس البرلمان العربي الأسبق ونائب رئيس مجلس الشورى السعودي ومنحه وسام التميز العربي من قبل البرلمان العربي، وذلك بحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، ورئيس البرلمان العربي، محمد بن أحمد اليماحي.

وأشار اليماحي في كلمة له إلى جهود السلمي، خلال فترة توليه منصب رئيس البرلمان العربي على مدار ثمانية أعوام، ودوره في إثراء العمل البرلماني على المستوى الوطني و العربي.

وشهد التكريم عرض فيديو تضمن أبرز المحطات المهنية للسلمي على مدار ستة عشر عام في خدمة العمل البرلماني منذ أن أصبح عضوا في مجلس الشورى السعودي.

من جهته، قال السلمي إنه على مدار ثماني أعوام تشرفت بالعمل تحت مظلة البرلمان العربي، مشيرا إلى أنها فترة بينما كانت مليئة بالتطلعات إنما أيضا مليئة بالتحديات.

وأكد السلمي أنه خلال عمله كرئيس للبرلمان العربي حرص بالتعاون مع مكتب البرلمان العربي على رفعة أمتنا العربية و خدمة مصالحها، مشيدا بدعم السعودية له خلال عمله، والوقوف مع قضايا الأمة العربية، والعمل على تدعيم الأمن والاستقرار والتنمية في الدول العربية وموقفها الثابت إزاء القضية الفلسطينية، وتأكيدها المستمر على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة عاصمتها القدس الشرقية، ورفضها القاطع لتهجير الشعب الفلسطيني.

كما ثمن في هذا الإطار دور الجامعة العربية ودور الأمين العام أحمد أبو الغيط.