قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن إطار الاتفاق الاقتصادي مع الولايات المتحدة جاهز، ولكن الضمانات الأمنية التي تراها كييف مهمة لم يتم حسمها بعد، كما أن التوصل لاتفاق كامل يمكن أن يتوقف على المباحثات في واشنطن الجمعة المقبلة.

وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي إن الاتفاق الإطاري يعد خطوة أولى نحو اتفاق شامل سوف يعرض على البرلمان الأوكراني للتصديق عليه.

وأضاف أن أوكرانيا في حاجة لمعرفة موقف الولايات المتحدة من دعمها العسكري المستمر.

وأوضح أنه يتوقع إجراء محادثة حقيقية موسعة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارة لواشنطن.

وقال زيلينسكي: "قد يكون هذا الاتفاق (الاقتصادي) جزءا من الضمانات الأمنية، لكنني أريد أن أفهم الرؤية الأوسع نطاقا. ما الذي تنتظره أوكرانيا؟".

وأشار إلى أن "هذا الاتفاق قد يكون نجاحا كبيرا، وقد يتلاشى في هدوء. واعتقد أن النجاح يعتمد على محادثاتنا مع الرئيس ترامب".

وقال: " أريد أن أنسق مع الولايات المتحدة ".

وأخطر ترامب أوكرانيا، منذ عودته للمنصب الشهر الماضي، بأنه يريد مقابل عشرات المليارات من الدولارات التي تساعد الولايات المتحدة بلاده بها في التصدي للغزو الروسي الشامل الذي شنته موسكو في 24 فبراير 2022.

وقال الرئيس الأوكراني إن القضايا الرئيسية التي يريد الحديث عنها مع ترامب هي ما إذا كانت الولايات المتحدة تعتزم وقف المساعدات العسكرية، وإن كان الأمر كذلك، ما إذا كانت أوكرانيا ستتمكن من شراء الأسلحة بصورة مباشرة منها.

كما يريد زيلينسكي معرفة ما إذا كان يمكن يمكن لأوكرانيا أن تستغل الأصول الروسية المجمدة لشراء أسلحة وعمل استثمارات، وما إذا كانت واشنطن تعتزم رفع العقوبات عن روسيا.

وأكد رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال أن أوكرانيا والولايات المتحدة توصلتا لاتفاق مبدئي بشأن الاتفاق الاقتصادي واسع النطاق الذي يتضمن حصول واشنطن على معادن أوكرانية نادرة.