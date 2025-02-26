مسئول إسرائيلي: لم نقرر الانسحاب من محور فيلادلفيا السبت المقبل

قالت هيئة البث العبرية الرسمية، اليوم عن مسؤول إسرائيلي إنه " لم يتقرر بعد ما إذا كانت إسرائيل ستبدأ الانسحاب من محور فيلادلفيا، كما تعهدت، في اليوم الأخير من الاتفاق ".

يذكر أنه إطار صفقة الرهائن الحالية، تعهدت إسرائيل بالانسحاب من محور فيلادلفيا في اليوم الثاني والأربعين من الاتفاق، أي السبت المقبل.

وأضاف المسئول الإسرائيلي أن "ذلك يعتمد على ما إذا كان سيتم تمديد وقف إطلاق النار، وفقا لما تريده إسرائيل والولايات المتحدة"، دون إيضاحات.

وفي مايو 2024، احتلت إسرائيل محور فيلادلفيا والجانب الفلسطيني من معبر رفح البري بين غزة ومصر، وهو ما ترفضه الفصائل والسلطة الفلسطينية والقاهرة.

ويعارض وزير المالية الإسرائيلي، زعيم حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش الانسحاب من محور فيلادلفيا.

ويخشى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انسحاب الحزب من الائتلاف الحكومي ومن ثم إسقاطه، ويعد هذا أحد العوامل التي قد تحدد مصير اتفاق غزة.

وفي 19 يناير ، بدأ سريان الاتفاق ويتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، مع اشتراط التفاوض بشأن المرحلة المقبلة قبل انتهاء الراهنة، لكن إسرائيل تماطل في بدء مفاوضات المرحلة الثانية.

ويريد نتنياهو تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق والتهرب من المرحلة الثانية، لأسباب أبرزها أنها تنص على إنهاء حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل من القطاع.