عملاء فيدراليون أمريكيون يحتجزون طالبا بذريعة البحث عن شخص مفقود

احتجز عملاء الهجرة الفيدراليون طالباً في جامعة كولومبيا صباح اليوم الخميس، بعد أن تمكنوا من الوصول إلى إحدى قاعات السكن عن طريق انتحال صفة محققين يبحثون عن "شخص مفقود"، بحسب رئيسة الجامعة.

وفي رسالة بالبريد الإلكتروني تم مشاركتها مع الطلاب والموظفين، قالت رئيسة الجامعة بالإنابة، كلير شيبمان، إن عملاء من وزارة الأمن الداخلي دخلوا مبنى سكنياً حوالي الساعة 0630 صباحاً واحتجزوا الطالب.

وكتبت شيبمان: " فهمنا في ذلك الوقت ، أن العملاء الفيدراليين قدموا معلومات مضللة للدخول إلى المبنى للبحث عن 'شخص مفقود''.

لم يتضح على الفور سبب الاحتجاز، ورفض مسؤولو الجامعة تقديم مزيد من التفاصيل، ومن بين ذلك اسم الطالب.

ولم ترد وزارة الأمن الداخلي على طلبات لتفسير ما حدث .