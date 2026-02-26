كوبا: الزورق الذي أطلق النار كان يقل كوبيين مقيمين في الولايات المتحدة يحاولون التسلل

الأكثر قراءة
خطة النواب توافق نهائيا على رفع إعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية إلى 100 ألف جنيه
شبهة غيرة وخلافات.. الأجهزة الأمنية تكثف جهودها لكشف لغز وفاة فتاة داخل منزل أسرة خطيبها في بورسعيد
من الميكروباص إلى موقع العمل.. بشرى تروي 3 وقائع تحرش لا تنساها
بشرى تكشف لأول مرة تفاصيل انفصالها عن خالد حميدة: «أنا سبقه عصري في الزواج»
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل توافق على التبرع بأعضائك بعد الوفاة؟
نعملامحايد
النتـائـج
تصويت
قالت كوبا إن الزورق الذي أطلق النار كان يقل كوبيين يعيشون في الولايات المتحدة وكانوا يحاولون التسلل إلى الجزيرة وشن أعمال إرهابية.