الخميس 26 فبراير 2026 6:46 ص القاهرة
كوبا: الزورق الذي أطلق النار كان يقل كوبيين مقيمين في الولايات المتحدة يحاولون التسلل

د ب أ
نشر في: الخميس 26 فبراير 2026 - 6:07 ص | آخر تحديث: الخميس 26 فبراير 2026 - 6:07 ص

قالت كوبا إن الزورق الذي أطلق النار كان يقل كوبيين يعيشون في الولايات المتحدة وكانوا يحاولون التسلل إلى الجزيرة وشن أعمال إرهابية.


