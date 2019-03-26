منظمة الصحة العالمية ترسل 900 ألف جرعة لقاح كوليرا إلى موزمبيق

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء، أن 900 ألف جرعة لقاح فموي لمرض الكوليرا في طريقها إلى موزمبيق، بعد أن أصبح الحصول على المياه النظيفة هو القضية الرئيسية هناك بعد 11 يوما من هبوب الاعصار إيداي على الدولة الواقعة جنوب شرقي القارة الإفريقية.

وقالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في موزمبيق "جميلة كابرال" للصحفيين في جنيف "تستعد منظمة الصحة العالمية لعلاج مرض الإسهال المنتشر في المناطق التي ضربها الإعصار".

وأضافت كابرال "العائلات والنساء الحوامل والأطفال الرضع يعيشون في معسكرات مؤقتة في حالة مروعة، بدون تأمين إمدادات غذاء أو مياه شرب آمنة أو صرف صحي".

وقالت الأمم المتحدة، إنه من المتوقع أن يرتفع عدد الوفيات بسبب الإعصار مع انحسار مستوى مياه الفيضانات، في الوقت الذي بلغ فيه عدد الوفيات 700 شخص بالإضافة إلى تشريد حوالي 600 آلأف شخص في موزمبيق وملاوي وزيمبابوي.

ووصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الثلاثاء الكارثة بأنها "أحد أسوأ الكوارث المتعلقة بالمناخ في تاريخ أفريقيا". وقال إن مستوى الدمار يعني أن إعادة الإعمار بشكل كامل سوف تستغرق على الأرجح سنوات.

وأرسلت الأمم المتحدة إغاثة عاجلة بقيمة 7ر281 مليون دولار إلى موزمبيق وحدها، بهدف تغطية تكاليف إزالة الانقاض خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وقال جوتيريش، إن المناشدات لجمع التبرعات لكل من ملاوي وزيمبابوي سوف تستكمل خلال الأيام المقبلة.

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أن هناك حاجة لضخ المزيد من الاستثمارات للمساعدة في تحقيق المرونة في البنية التحتية بالدول المهددة لمواجهة تأثيرات الكوارث المتعلقة بالمناخ.

وحث أيضا الدول -وتحديدا الدول الأغنى من أعضاء مجموعة العشرين - للاستمرار في تقليل انبعاثات الكربون لوقف منحنى زيادة الكوارث البيئية في جميع أنحاء العالم.