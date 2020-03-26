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كامل الوزير: مصر تُؤمن كل احتياجات الدول العربية لأول مرة

هدى أمين
نشر فى : الخميس 26 مارس 2020 - 2:20 ص | آخر تحديث : الخميس 26 مارس 2020 - 2:20 ص

وجه كامل الوزير، وزير النقل، التحية لكل العاملين في الموانئ المصرية، مؤكدًا أن الموانئ تعمل بكامل طاقتها، وعلى مدار الساعة، دون توقف.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء أمس الأربعاء، قائلًا: «لأول مصر تؤمن مصر كل احتياجات الدول العربية، ومنها «الأردن والعراق والسعودية»»، وذلك بعد عدم توقف الموانئ والتصدير، مضيفًا أن مصر تصدر حاليًا البطاطس والليمون والبرتقال والخضروات إلى أوروبا عن طريق موانئ الإسكندرية ودمياط والدخيلة»

وأشار إلى أن كل التريلات والبرادات تتحرك في أوقاتها دون تأخر، لافتًا إلى أن أصحاب الأمراض المزمنة من العاملين بالموانئ، والمصرح لهم بإجازات، كإجراء احترازي لمكافحة كورونا؛ لم يرغبوا في التوقف عن العمل، حتى لا يتم تعطيل المصالح.

وتابع أنه إذا توقفت الموانئ عن العمل، لن يتم تصدير منتجات الزراعة المصرية، مما يؤدي لتلفها، وخسارة العملات.


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