تحدي «لعق المراحيض» يؤدي إلى إصابة شاب بكورونا في أمريكا

انتشرت في الآونة الأخيرة، فيديوهات مقززة في أمريكا، اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، لأفراد يلعقون المراحيض العامة، فيما أطلق عليه "تحدي فيروس كورونا".

بدأت الفكرة، منذ ظهور فيديو لفتاة شقراء أمريكية، تبلغ من العمر 22 عاما، تلعق مرحاض الطائرة، ومن ثم انتشر الفيديو كالنار في الهشيم، بين مستخدمي موقع تويتر، بعدما نشرته على موقع "تيك توك"، في منتصف مارس الجاري، ووضعت له عنوان "تحدي فيروس كورونا".

