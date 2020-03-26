أمريكا تتهم رئيس فنزويلا باستخدام أموال المخدرات لتمويل الإرهاب

وجهت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، اتهامات لرئيس فنزويلا ومجموعة من كبار مسؤولي البلاد بتوظيف أموال تهريب المخدرات في تمويل الإرهاب، بحسب ما ذكره النائب العام الأمريكي ويليام بار.