 أمريكا تتهم رئيس فنزويلا باستخدام أموال المخدرات لتمويل الإرهاب - بوابة الشروق
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أمريكا تتهم رئيس فنزويلا باستخدام أموال المخدرات لتمويل الإرهاب

رئيس فنزويلا
رئيس فنزويلا
د ب أ
نشر فى : الخميس 26 مارس 2020 - 6:16 م | آخر تحديث : الخميس 26 مارس 2020 - 6:16 م

وجهت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، اتهامات لرئيس فنزويلا ومجموعة من كبار مسؤولي البلاد بتوظيف أموال تهريب المخدرات في تمويل الإرهاب، بحسب ما ذكره النائب العام الأمريكي ويليام بار.


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