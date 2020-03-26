أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على التنسيق الكامل بين جميع مؤسسات الدولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل على تلبية احتياجاتهم في ضوء الظروف، والوضع الراهن، وتنفيذ حزمة من القرارات لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار إلى صرف مديرية القوى العاملة بالبحيرة، منحة استثنائية للعمالة الغير منتظمة والمسجلة على قاعدة البيانات الخاصة بالإدارة والمتعاقد عليها مع الشركات الزراعية، والمقاولات لـ3796 عاملًا من المستحقين للمنحة بإجمالي مبلغ مليون و898 ألف جنيه بواقع 500 جنيه لكل عامل.

وأشار السيد الخطيب وكيل وزارة القوى العاملة بالبحيرة، إلى أنه تم إيداع المبلغ بالكامل بمكتب البريد وإخطار العمالة بميعاد صرفها طبقًا لقواعد الصرف بهيئة البريد؛ لمنع التكدس ولتخفيف العبء عن المواطنين فى ظل الظروف الحالية.

ولفت إلى توجيه المديرية ومكاتب العمل، العمالة الغير منتظمة والغير مسجلة بالشركات بتسجيل بياناتهم على الموقع الإلكترونى للوزارة.