السيطرة على حريق بمخزن إكسسوارات سيارات في الإسكندرية

سيطرت 4 سيارات إطفاء تابعة لإدارة الحماية المدنية في الإسكندرية، مساء الخميس، على حريق نشب بمخزن إكسسوارات "كماليات" السيارات، كائن في شارع الكنوز، المتفرع من شارع المأمون، منطقة محرم بك، التابعة لنطاق دائرة حي وسط، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مدير إدارة الحماية المدنية، العميد محمد الحلو، يفيد ورود بلاغًا من شرطة النجدة، حول نشوب حريق بمخزن كائن بالطابق الأرضي، في نطاق دائرة قسم شرطة محرم بك، وتم السيطرة عليه.

وبانتقال الشرطة، رفقة سيارات الإطفاء، والإسعاف، إلى موقع البلاغ، تم السيطرة على الحريق، بإخماد النيران، وتبريد آثارها، لمنع امتدادها إلى المحال المجاورة، وباقي طوابق العقار، وبالفحص تبين نشوب الحريق بمحل لبيع إكسسوارات "كماليات" السيارات، فيما رجحت المعاينات الأولية أن يكون الحريق ناتجًا عن ماسٍ كهربائي.

ووفقا لمصدر أمني، تم تحرير محضر إداري بالواقعة بقسم شرطة محرم بك، وجارٍ العرض على النيابة العامة، لتباشر التحقيق.