حزب الله: استهداف مستوطنات وقواعد إسرائيلية وتجمعات لجيش الاحتلال جنوبي لبنان

أعلن حزب الله اللبناني في تسعة بيانات منفصلة، اليوم الإثنين، أن عناصره استهدفوا مستوطنتي كريات شمونة ويرؤون وقاعدة فيلون الإسرائيلية وتجمّعات لجنود وآليّات الجيش الإسرائيليّ في بلدات القنطرة وعيناتا ودير سريان في جنوب لبنان.

وكان حزب الله قد أعلن في بيانات سابقة، اليوم الاثنين، أن عناصره استهدفوا مستوطنتي المطلة و دوفيف، وموقعي الغجر ومشمار الكرمل، وثكنة شوميرا، في إسرائيل، واستهدفوا تجمّعًات لجنود وآليّات الجيش الإسرائيليّ في مستوطنتي أفيفيم وكريات شمونة الإسرائيلية، وفي بلدتي الخيام والعديسة في جنوب لبنان.

كما استهدفوا قاعدة جليلوت، وقاعدة حيفا البحرية الإسرائيلية، و تجمّعًات لجنود وآليّات الجيش الإسرائيليّ في موقع المالكية الإسرائيلي بصليات صاروخية.

كما أعلن حزب الله في بيانات سابقة، اليوم الإانين، أن عناصره استهدفوا قوة إسرائيلية في بلدة بيت ليف في جنوب لبنان، ودبّابة ميركافا في بلدة الطيبة الجنوبية، وتجمّعًا لجنود وآليّات الجيش الإسرائيليّ في بلدة دير سريان في جنوب لبنان، بالصواريخ وقذائف المدفعيّة والمسيّرات الانقضاضيّة.

جدير بالذكر أن الطيران الحربي الإسرائيلي يشن منذ فجر الثاني من مارس، سلسلة غارات استهدفت الضاحية الجنوبية في بيروت، وعددا من المناطق في جنوب لبنان وفي البقاع شرق لبنان. وامتدّت الغارات إلى عدد من المناطق في جبل لبنان وشمال لبنان.

وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ أيام تحركا في جنوب لبنان.