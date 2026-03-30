جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن استهداف الجامعة العسكرية الرئيسية للحرس الثوري في طهران

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، تنفيذ هجوم على الجامعة العسكرية التابعة للحرس الثوري الإيراني في العاصمة طهران، والمعروفة باسم جامعة الإمام الحسين العسكرية، والتي تُعد المؤسسة الأكاديمية العسكرية الأساسية للحرس وتستخدم أيضا كأصل احتياطي للطوارئ لأجهزة النظام العسكرية.

وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيان أن الهجوم استهدف البنية التحتية العسكرية المركزية للجامعة خلال الأيام الماضية، مشيرا إلى أن العملية شملت تدمير عدد من المنشآت بهدف تقويض قدرة النظام على إنتاج وتطوير الأسلحة، بحسب شبكة "العربية.نت" الإخبارية.

وأضاف البيان أن عدة دول فرضت عقوبات على الجامعة وكبار مسئوليها بسبب انتمائها المباشر للحرس الثوري ودورها في دعم أنشطة وصفها بـ"الإرهابية"، على حد تعبيره.

وأشار إلى أن قيادة الجامعة تقع على عاتق محمد رضا حسني شاهنجاري، ضابط برتبة تعادل عميد في الحرس الثوري، الذي يشرف على التدريب العسكري وبناء القوات.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن استهداف البنية التحتية داخل الجامعة تم مرات عدة، وأن العملية أظهرت مدى الأضرار التي لحقت بالقدرات العسكرية للنظام.