تقدم الدكتور مصطفى غنيم، مساعد وزيرة الصحة للطب العلاجي، بالتعازي لأهالي ضحايا حادث قطلري سوهاج، معربًا عن أمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حقائق وأسرار» الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الجمعة، إنه تم توجيه سيارات الإسعاف بسرعة لمكان الحادث فور وقوعه، مشيرًا إلى أنه تم رصد درجة الاستعدادات في كل المستشفيات المحيطة في نفس اللحظة.

وأضاف أنه تم الدفع بـ 105 سيارة إسعاف لنقل وفيات ومصابي الحادث إلى كل من مستشفى طهطها والمراغة القريبتين من موقع الحادث، مضيفًا أن مستشفيات سوهاج التعليمي والجامعي والعام استقبلت بعض من الحالات أيضًا.

وأشار إلى استقرار حالات جميع مصابي حادث قطاري سوهاج حاليًا، موضحًا أن بعض الحالات التي تم رصدها ستكون بحاجة إلى تدخل جراحي دقيق، ولهذا سيتم نقلها بالطائرات إلى معهد ناصر لإجراء العمليات اللازمة.

وذكر أنه تم الدفع بعدد من الأطقم الطبية بالقاهرة وأسيوط المنيا ما بين تخصصات الحراجة والعظام والتخدير والرعاية المركزة لإنقاذ حياة ضحايا الحادث، مؤكدًا أنه تم السيطرة على الوضع في وقت قياسي.

واصطدم قطاران في مركز طهطا بسوهاج، اليوم الجمعة، ما أدى إلى خروج 3 عربات عن القضبان، وأسفر عن وجود عدد من الضحايا، جار حصرهم ونقلهم إلى المستشفيات.

وكان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا من اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، بوقوع حادث تصادم بين قطارين بدائرة مركز طهطا.



