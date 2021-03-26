قال علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن حادث قطاري سوهاج وقع نتيجة تراكمات 50 عامًا من خلال منظومة متهالكة، مشيرًا إلى عقد اتفاقيات عديدة لتحسين السكك الحديدية.



وأضاف، في مداخلة هاتفية لجولة «أخبار تين» المذاعة عبر فضائية «ten»، مساء اليوم الجمعة، أن النيابة العامة هي الجهة المنوط بها التحقيق في هذا الحادث، مؤكدًا أن اللجنة ستجري محاسبة سياسية للمهملين والمقصرين ممن تسببوا في هذا الحادث.



وذكر رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن هذا الحادث يؤكد توجيه الدولة والرئيس عبدالفتاح السيسي بأنه لا بد من تطوير السكة الحديد والطرق، مضيفًا: «حياة المصريين أهم من الأموال».



وأكد أنه يتابع على مدار اليوم مع دولة رئيس الوزراء والوزراء المعنيين ومحافظ سوهاج الموقف على الأرض جراء حادث تصادم القطارين، ذاكرًا أن اللجنة التي أرسلتها نقل النواب ستستمع للناس وأهالي المصابين والضحايا.



واصطدم قطاران في مركز طهطا بسوهاج، اليوم الجمعة، ما أدى إلى خروج 3 عربات عن القضبان، وأسفر عن وجود عدد من الضحايا، جار حصرهم ونقلهم إلى المستشفيات.



وكان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا من اللواء عبدالحميد أبو موسى، مدير المباحث الجنائية، بوقوع حادث تصادم بين قطارين بدائرة مركز طهطا.





