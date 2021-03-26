إيطاليا: تحويل مسار السفن السياحية الكبيرة بعيدا عن قلب البندقية مؤقتا

أعلنت الحكومة الإيطالية أمس الخميس أنه سيتم بشكل مؤقت تحويل مسار السفن السياحية الكبيرة بعيدا عن مركز مدينة البندقية، باتجاه ميناء مارجيرا الصناعي.

وقال بيان مشترك صدر بعد اجتماع عقد بتقنية الفيديو كونفرانس بين وزراء البيئة والثقافة والسياحة والبنية التحتية إنه تقرر تحويل مسار السفن إلى ميناء مارجيرا، مؤقتا، وذلك "من أجل حماية التراث التاريخي والثقافي الذي لا يخص إيطاليا فحسب، بل العالم بأسره".

كما ناقش الوزراء الأربعة كيفية رسو السفن خارج بحيرة البندقية و "حل مشكلة مرور السفن الكبيرة عبر البندقية، بطريقة منظمة ونهائية".

ولطالما كان مرور السفن السياحية في البندقية مثار خلاف على مدار سنوات في إيطاليا.

ويقول منتقدون إن رؤية السفن السياحية العملاقة في البندقية أمر يشوه المنظر العام ويهدد البيئة ويسهم في اكتظاظ السائحين، في حين يشير مدافعون إلى أن هذه السفن تجلب الوظائف لسكان المدينة.