 حادث قطاري سوهاج.. مدبولي: 100 ألف جنيه تعويض عن الوفاة ومن 20 إلى 40 ألفا للمصابين - بوابة الشروق
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حادث قطاري سوهاج.. مدبولي: 100 ألف جنيه تعويض عن الوفاة ومن 20 إلى 40 ألفا للمصابين

حادث تصادم قطاري سوهاج - ارشيفية
حادث تصادم قطاري سوهاج - ارشيفية
أسماء الدسوقي
نشر في: الجمعة 26 مارس 2021 - 6:47 م | آخر تحديث: الجمعة 26 مارس 2021 - 6:47 م
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تضع كل مواردها وتحشد إمكانياتها لتطوير موفق السكك الحديدة، لمنع مثل هذه الحوادث.

وقال مدبولي، في مؤتمر صحفي من سوهاج، مساء اليوم الجمعة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بمضاعفة أرقام التعويضات المالية لأهالي ضحايا حادث قطاري سوهاج، معلنًا تخصيص 100 ألف جنيه للوفاة، ومن 20 إلى 40 ألفًا للمصابين حسب طبيعة الإصابة.

ولفت رئيس مجلس الوزراء، إلى توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإجراء تحقيق فوري في حادث قطاري سوهاج.

واصطدم قطاران في مركز طهطا بسوهاج، اليوم الجمعة، ما أدى إلى خروج 3 عربات عن القضبان، وأسفر عن وجود عدد من الضحايا، جار حصرهم ونقلهم إلى المستشفيات.

وكان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا من اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، بوقوع حادث تصادم بين قطارين بدائرة مركز طهطا.

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