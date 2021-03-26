وزيرة التضامن ومحافظ أسيوط يشهدان الاجتماع التنسيقى للجمعيات الأهلية بـ4 محافظات

شهدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اليوم الخميس، الاجتماع التنسيقى للجميعات الأهلية المشاركة بمشروعات التضامن الاجتماعى بمبادرة الرئيس تطوير الريف المصرى بمحافظات "أسيوط وسوهاج والمنيا وقنا".

وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعى - خلال كلمتها- بالمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة"، التي تستهدف القرى المصرية من القرى الأكثر احتياجا، مشيرة إلى أن لقاء اليوم شهد إطلاق فعاليات مشروعات المبادرة بقرى محافظات أسيوط والمنيا وسوهاج وقنا من خلال مؤسسات المجتمع المدنى وبعض الجمعيات الأهلية، لتشمل مشروعات إعمار المنازل وسكن كريم وإنشاء مراكز التأهيل والعلاج الطبيعى والاكتشاف المبكر للأمراض، بالاضافة إلى مشروعات الوزارة مودة ووعي وكفاية لتنظيم الأسرة ومشروعات التمكين الاقتصادى للمرأة المعيلة والأسر المنتجة وتوفير الأطراف الصناعية للأشخاص ذوى الهمم من أصحاب الإعاقات الحركية.

وأوضحت أن عدد المستفيدين من مشروع سكن كريم بالمرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة بلغ 67 ألفا و747 مستفيدا على مستوى الجمهورية، بينما المرحلة الثانية تستهدف 100 ألف مستفيد، مشيرة إلى أن اختيار المستفيدين من الأسر الأولى بالرعاية بالقرى الأكثر احتياجا يتم وفق أبحاث اجتماعية وعمليات رصد ميداني تجرى من خلال 2000 رائدة مجتمعية و2800 باحث ميدانى بقرى ومراكز المحافظات.

وأكد محافظ أسيوط- خلال كلمته- أهمية المشروع القومى لتطوير الريف المصري، الذى يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الأولى بإجمالي 149 قرية و894 تابعا وسيتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 5 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب وصدفا والفتح " وسيتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط".

وفى نهاية اللقاء وجه محافظ أسيوط الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعى وجميع فريق العمل بالوزارة والجمعيات المشاركة فى تنفيذ المشروعات بقرى محافظات أسيوط وسوهاج والمنيا وقنا على دورهم فى النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم ومساعدة ودعم الأسر الأولى بالرعاية وتمكينهم اقتصادياً واجتماعياً وصحيا.