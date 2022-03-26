قال الفنان محمود حميدة، إنّ الراحل أحمد زكي، يعد فنانا من طراز فريد ونوع خاص، مستكملا: «نكرمه ونحتفي به بدراسة أعماله.. أجده شخصية ثرية جدًا»، حسب قوله.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «أسرار النجوم» مع الإعلامية إنجي علي، عبر آثير «نجوم إف إم»، أن الراحل أحمد زكي كان وحيدًا طيلة حياته، متابعًا: «عرفته منذ الصغر.. كنت أرقص في إحدى الفرق، ودائما ألتمس فيه أنه وحيد ويتعمد قطع أواصر الصلة بينه وبين الآخرين.. ولا أعلم ما هو السبب».

وذكر أن الراحل أحمد زكي، كان يتحفظ على الإفصاح عن تفاصيل حياته؛ بسبب نشأته الصعبة وعلاقته بوالدته، متابعًا: «في السير الذاتية نتغاضى عن بعض المحطات، مع أن ذلك لا يعد تشويهًا للشخصية الفنية.. ولكنه عمق في محتوى الشخصية».