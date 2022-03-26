 يوسف رمضان يتوج ببرونزية سباق 100 متر فراشة في بطولة الجامعات الأمريكية - بوابة الشروق
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يوسف رمضان يتوج ببرونزية سباق 100 متر فراشة في بطولة الجامعات الأمريكية

السباح المصري يوسف رمضان
السباح المصري يوسف رمضان
علي البحيري
نشر في: السبت 26 مارس 2022 - 12:25 م | آخر تحديث: السبت 26 مارس 2022 - 12:25 م

توج يوسف رمضان صاحب الـ 19 عامًا المقيد بجامعة فرجينيا للتكنولوجيا ببرونزية سباق 100 متر فراشة ببطولة الجامعات الأمريكية “NCAA”.

وجاء رمضان في المركز الثالث والميدالية البرونزية بعد تحقيقه زمن جديد لجامعته بـ 43.90 ثانية، بفارق 18 جزء من الثانية عن بطل روسيا اندري ميناكوف صاحب المركز الأول والميدالية الذهبية.

وقد تأهل رمضان للنهائي بعد احتلاله المركز الثاني في التصفيات بزمن 44.21 ثانية.

وكان اللاعب قد أنهى سباق 50 م ياردة حرة في نفس البطولة في المركز السابع بزمن قدره 19.04 ثانية، بعد تأهله إلى النهائي بزمن 18.79 ثانية محققًا رقمًا جديًدا لجامعته.

الجدير بالذكر أن البطل المصري يوسف رمضان قد فاز بجائزة أفضل سباح في بطولة قسم المحيط الأطلنطي الشهر الماضي، كما حقق المركز الرابع في بطولة العالم للسباحة القصيرة بأبوظبي العام الماضي في سباق 100 م فراشة بعد تحقيقه رقم مصري جديد بزمن وهو 49.50 ثانية.


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