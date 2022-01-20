التحالف: بدء ضربات جوية لمعاقل الحوثيين بمدينة الحديدة

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أعلن التحالف العربي «تحالف دعم الشرعية في اليمن» عن بدء ضربات جوية لمعاقل الحوثيين بمدينة الحديدة، وذلك بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية «واس»، في خبر عاجل لها، مساء السبت.

وفي وقت سابق، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، والذي تقوده المملكة العربية السعودية، أنه تمكن خلال الساعات الماضية من استهداف 4 زوارق مفخخة بميناء الصليف كانت قيد التجهيز.

وقال التحالف إن قواته تمكنت من إحباط هجوم وشيك على ناقلات النفط، معلنًا مقتل 3 خبراء متخصصين في تفخيخ الزوارق وإطلاقها بميناء الصليف.

وتابع التحالف في بيان: «نمهل الحوثيين 2 ساعات لإخراج الأسلحة من ميناءي الحديدة والصليف ومطار صنعاء».

وأوضح أن ميليشيا الحوثي الإرهابية تتخذ حي حدة في صنعاء، مخزنا للأسلحة والمدنيين دروعا بشرية، فيما طلب من المدنيين الابتعاد عن مخازن الأسلحة وأوكار الحوثيين في حي حدة بصنعاء.

وحذر التحالف العربي ميلشيا الحوثي الإرهابية، من التمادي في انتهاكاتهم الجسيمة وعدم اختبار صبر قواته، معلنًا صد 16 هجوما عدائيا عل مدار الساعات الماضية.

وأوضح التحالف العربي أن قواته ـ وحتى اللحظة ـ تمارس ضبط النفس من أجل إنجاح المشاورات اليمنية.