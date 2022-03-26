

علق الكرملين على وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، نظيره الروسي فلاديمير بوتين بالـ«جزّار» خلال لقائه لاجئين أوكرانيين في وارسو، اليوم السبت.



وقال الكرملين إن إهانات بايدن لنظيره الروسي تصعب فرص إصلاح العلاقات بين البلدين، وذلك حسبما أفادته قنوات إخبارية في خبر عاجل لها، مساء السبت.



ووصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، نظيره الروسي فلاديمير بوتين بالـ«جزّار» خلال لقائه لاجئين أوكرانيين في وارسو، اليوم السبت.



وردًا على سؤال حول رأيه «بفلاديمير بوتين نظرًا لما يفعله بهؤلاء الناس»، قال بايدن «إنه جزّار»، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، مساء السبت.



وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، لنظيره البولندي أندري دودا، خلال زيارة إلى وارسو السبت، إن الولايات المتحدة تعتبر البند الخامس من معاهدة حلف شمال الأطلسي الخاصة بالدفاع المشترك «واجبًا مقدسًا».



وأضاف بايدن لدودا: «يمكنكم الاعتماد على ذلك... من أجل حريّتكم وحريّتنا»، فيما قال الرئيس البولندي إن مواطنيه يشعرون «بتهديد كبير» من جراء النزاع الدائر في أوكرانيا.



وأجرى الرئيس الأمريكي، محادثات مع وزيري الخارجية والدفاع الأوكرانيين في فندق ماريوت في وسط وارسو خلال لقاء جمعهما مع نظيريهما الأمريكيين، على ما أفاد صحافيون مرافقون للرئيس الأمريكي في زيارته لبولندا.



وجلس بايدن في هذا اللقاء الأول مع مسؤولين أوكرانيين كبار منذ بدء الغزو الروسي، إلى طاولة بجانب وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين أنتوني بلينكن ولويد أوستن، مقابل وزيري الخارجية والدفاع الأوكرانيين دميترو كوليبا وأوليسكي ريزنيكوف.