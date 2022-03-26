أدانت الجزائر بشدة، الهجوم الإرهابي الذي استهدف يوم الجمعة، منشآت اقتصادية في السعودية، معبرة عن تضامنها التام ووقوفها إلى جانب المملكة.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان أصدرته مساء الجمعة: «على إثر الهجوم الإرهابي الذي استهدف (أمس)، المملكة العربية السعودية الشقيقة، وألحق أضرارا ببعض المنشآت الاقتصادية، تُعرب الجزائر عن إدانتها بشدة لهذه الهجمات العدائية».

كما عبرت الجزائر عن تضامنها التام، ووقوفها جنبا إلى جنب مع المملكة العربية السعودية الشقيقة.

كانت وزارة الطاقة السعودية أعلنت يوم الجمعة، تعرض محطتين لتوزيع المنتجات البترولية في جدة وجازان، لهجمات بالصواريخ لم تسفر عن إصابات أو وفيات.

وشنت المليشيات الحوثية، أكثر من هجوم عدائي على أهداف مدنية سعودية يوم الجمعة، إذ أعلن التحالف العربي في بيان، سقوط مقذوف معاد على محطة لتوزيع الكهرباء في صامطة.

وقال التحالف، إنَّ حريقًا محدودا اندلع بالمحطة، مشيرا إلى عدم سقوط أي خسائر بشرية. وأكّد أنه يمارس ضبط النفس ويحتفظ بحق الرد في التوقيت المناسب.

في الوقت نفسه، أعلن التحالف وقوع استهداف عدائي لخزانات الشركة الوطنية للمياه بظهران الجنوب، مشيرًا إلى وقوع أضرار مادية ببعض المركبات المدنية والمنازل السكنية جراء الهجمات.

كما أفاد التحالف العربي بأنّ الدفاعات الجوية السعودية دمّرت تسع طائرات مسيرة دون طيار مفخخة أطلقتها المليشيات باتجاه المنطقة الجنوبية الجمعة أيضًا.