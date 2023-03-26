قال مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، إن بإمكانه مقاضاة 100 ألف شخص يروّجون شائعات عنه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «العرافة» الذي تُقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عبر شاشة «المحور»، وعُرضت مساء الأحد: «أنا عمري ما عملت حاجة حرام.. أنا دلوقتي راجل فنان زي أي نجم في العالم بيغني وكنت لاعب كرة في أكبر أندية مصر.. يعني أنا مكنتش قاعد على الناصية أو على القهوة».



وتابع: «أسهل طريق كان قدامي هو تجارة المخدرات.. أو أدخن سيجارة أو حشيش.. لكن عمري في حياتي ما عملت حاجة حرام.. فيه ناس ولاد حلال مش بيحبوا الحرام».



في شأن آخر، وخلال المقابلة نفسها، أوضح شاكوش، أنه لم يهاجم النجوم الذين تغيبوا عن حضور حفل زفافه، لكنه كان يتمنى أن يكونوا حاضرين في ذلك اليوم.



وأضاف: «الناس فهمتني غلط لما اتكلمت بعد الفرح.. أنا مكنتش بهدد حد.. دي طريقتي ودي طريقة كلامي.. أنا مش بحضر زي الناس اللي بتحضر وتكتب في ورقة الكلام اللي هتقوله».



وأشار إلى أنه يفضل أن يخاطب الجمهور بطبيعته، معتبرا أن هذا الأمر هو السبب في حب الجمهور له.