نتنياهو يقيل وزير الدفاع الإسرائيلي لرفضه مشروع التعديلات القضائية

أقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، وزير الدفاع في حكومته يوآف جالانت، من منصبه بسبب رفضه لمشروع تعديل النظام القضائي.



وصرح جالانت، أمس السبت، بأن الانقسام الداخلي بشأن تعديل النظام القضائي الذي تطرحه الحكومة يمثل خطرا مباشرا على أمن البلاد، ودعا نتنياهو إلى وقف المشروع القانون لفترة كافية للمشاركة بشكل أعمق في مفاوضات للتوصل إلى حل وسط، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.



وقال جالانت في بيان تلفزيوني مقتضب: "يتسرب الانقسام الداخلي المتفاقم إلى مؤسسات الجيش والدفاع، هذا خطر واضح ومباشر وحقيقي على أمن إسرائيل"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.



وأظهر البيان الشقاق الحادث في ائتلاف نتنياهو، إذ دعا إيتمار بن جفير وزير الأمن القومي اليميني المتطرف نتانياهو إلى فصل جالانت فور صدور تعليقاته.



وكانت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية باهراف ميارا، قد وصفت تدخل رئيس الوزراء في مشروع تعديل النظام القضائي الذي يقسم البلاد بأنه "غير قانوني" في ظل استمرار محاكمته بتهمة الفساد.



وأشارت إلى حكم قضائي سابق يشير إلى أن رئيس وزراء وجه له اتهام لا يحق له القيام بإجراءات تثير مخاوف من وجود تضارب في المصالح".



واحتشد آلاف الإسرائيليين في تل أبيب ضد مشروع القانون المثير للجدل الذي تسعى الحكومة اليمينية المتشددة إلى إقراره.