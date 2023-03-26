تضامن البحيرة: توزيع الأثاث والأجهزة الكهربائية بالرحمانية على الأسر الأولى بالرعاية

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة البحيرة، برئاسة الدكتورة فايزة زايد، بالاشتراك مع مكتب مشروعات الأورمان، معرضا لتوزيع الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية؛ لدعم 200 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بقرى سمخراط ونظارة سماديس وأبو خراش والمجد والجزائر مركز الرحمانية في محافظة البحيرة.

وصرحت فايزة زايد، بأن تنظيم المعرض جاء بالتعاون مع مكتب مشروعات الأورمان؛ لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا، وتوفير مستلزمات المنزل الرئيسية من أثاث، وأجهزة كهربائية بالمجان تمامًا.

وأكدت "زايد"، الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي؛ للتيسير على المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

ومن جانبه، أوضح اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، أن توزيع الأثاث والأجهزة الكهربائية من الأورمان، يتم وفق خطة مسحية تستهدف التواجد في كل المحافظة، وحتى الآن وزع العديد من الأثاث والأجهزة الكهربائية في مراكز المحافظة والمستفيد هم الأسر الأولى بالرعاية، وفق معايير أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام، أو أن يكون عائل الأسرة مصابا بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته.

وأوضح شعبان، أن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى عزب وقرى المحافظة ترصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا وتأثيرا على واقع معيشة الأسر الأكثر احتياجا في النطاقات الجغرافية الفقيرة، ووجد أن منازل هذه الأسر تفتقر إلى وجود أثاث، وأن ظروف معيشة هذه الأسر تمنعها من تلبية احتياجاتها لأثاث مناسب.

ويذكر أن توزيع الأورمان للأثاث والأجهزة الكهربائية، يأتي استكمالا لجهود الأورمان التي تنظمها لصالح الأسر الأكثر احتياجًا بالقرى الفقيرة من توزيع مساعدات موسمية، وتنفيذ مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر، وإعادة إعمار المنازل المتهالكة بترميم الجدران، وعمل الأسقف والمحارة والسباكة والأرضيات، وتوصيل مياه الشرب النقية والكهرباء بالمجان تمامًا.