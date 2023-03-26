 العراق: هزة أرضية بقوة 4.6 درجات قرب الحدود الإيرانية - بوابة الشروق
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العراق: هزة أرضية بقوة 4.6 درجات قرب الحدود الإيرانية

أ ش أ
نشر في: الأحد 26 مارس 2023 - 6:21 ص | آخر تحديث: الأحد 26 مارس 2023 - 6:22 ص

أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي بالعراق، تسجيل هزة أرضية بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر في محافظة ميسان.
وذكرت الهيئة - في تقرير مختصر أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية أمس السبت، أنها سجلت هزة أرضية قرب الحدود العراقية الإيرانية تبعد 66 كم شمال شرق العمارة مركز محافظة ميسان.
وكان المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، قد سجل - في 25 مارس الماضي - هزة أرضية، ضربت العراق، بلغت شدتها 4.3 درجات على مقياس ريختر.
وأشار المركز إلى أن الهزة الأرضية وقعت على بعد 359 كم شمال غرب بغداد، و 17 كم شمال شرق الموصل الجديدة.

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