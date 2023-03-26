كشف سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، موعد فتح وغلق بوابات استاد القاهرة الدولي والذي سيستضيف مباراة الفريق الأحمر ضد الهلال في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع الهلال يوم 1 أبريل القادم، على استاد القاهرة الدولي، ويتطلع الفريق الأحمر لتحقيق الفوز من أجل التواجد في المركز الثاني من المجموعة ليحسم تأهله بشكل رسمي إلى الدور الربع النهائي.

وقال سعد شلبي في تصريحات تلفزيونية لقناة الأهلي: "الأهلي لديه الرغبة في أن تكون جماهيره موجودة في مدرجات استاد القاهرة بشكل كبير".

وأضاف: "الجماهير هي الداعم الأول وهي سبب البطولات في الفترة الأخيرة، في الموسم الماضي الحضور الجماهيري كان صغيرا وبالتالي كنا حريصين على أن تتواجد أعداد أكبر في الموسم الحالي".

وأكمل المدير التنفيذي للأهلي: "كما كانت رغبتنا هي نقل المباراة من السلام لاستاد القاهرة، وحرصنا أن تكون تلك خطوة ايجابية في هذه المباراة".

وواصل: "الخطوة الرابعة كانت لجنة المباريات والتي بذلت جهودا كبيرة باننا نصل لاسعار تذاكر تكون في متناول معظم جماهيرنا".

وأتم: "كما كان هناك اجتماع فني اليوم من أجل التنسيق على دخول الجماهير حسب مكان في التذكرة، والبوبات ستفتح الساعة 4 عصرا وتغلق الساعة 8 مساءا، نحن حريصين أن ندعو الجماهير مبكرا حتى لا نعمل كثافة وزحام كبير".