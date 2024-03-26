 رئيس مياه سوهاج يتفقد عددا من محطات مياه الشرب ويشارك العاملين بها الإفطار - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس مياه سوهاج يتفقد عددا من محطات مياه الشرب ويشارك العاملين بها الإفطار

محمد عبد المجيد
نشر في: الثلاثاء 26 مارس 2024 - 6:51 م | آخر تحديث: الثلاثاء 26 مارس 2024 - 6:51 م

تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب، محطة مياه جزيرة محروس ومحطة مياه المراغة جهينة السطحية.

وأكد خلال الجولة على ضرورة الاهتمام بجودة المياه المنتجة؛ لضمان وصول مياه شرب للمواطنين مطابقة للمواصفات القياسية لجودة المياه وتشغيل جميع المحطات 24 ساعة، والتأكد من تطبيق جميع أنواع الصيانات بالمحطات، والالتزام باجراءات السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل وترشيد الطاقة.

واوضحت انجى جمال مدير العلاقات العامة الداخلية والخارجية انه شارك رئيس مياه سوهاج العاملين بالديوان العام والمحطات بقطاع وسط وقطاع شمال الافطار فى لفتة تقديرية لمجهودات العاملين ولانتظام العمل داخل جميع مواقع الشركة خلال شهر رمضان ووصول المياه للمواطنين فى جميع الأوقات بجودة عالية وكميات مناسبة.

جدير بالذكر أنه تم عقد لقاء مفتوح مع العاملين، تناول استعدادات الشركة لتامين وصول مياه الشرب للمواطنين خلال شهر رمضان، بالإضافة الى استعراض أهم ما قامت به الشركة خلال الفترة الأخيرة؛ لتحسين مستوى دخل العاملين، وكذلك بحث مطالبهم وكيفية تحقيقها.

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