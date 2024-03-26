واشنطن: المفاوضات هي التي ستؤدي لهدنة في غزة والإفراج عن المحتجزين

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن مسار المفاوضات هو الذي سيؤدي إلى هدنة وإطلاق سراح المحتجزين في غزة.

وأوضحت الخارجية الأمريكية، في بيان نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية، أن البدائل ليست في مصلحة الفلسطينيين فقط بل في مصلحة إسرائيل ومكانتها في العالم.

وأضافت الوزارة: "سعينا للاجتماع بالوفد الإسرائيلي لنطرح عليه أفكارا بديلة عن عملية عسكرية كبرى برفح"، مشيرة إلى أن قول إن حركة حماس انسحبت أو تعنتت أكثر في المفاوضات بسبب قرار مجلس الأمن "ليس دقيقا"

وأكدت الوزارة أن الاجتياح الشامل لرفح سيضر بالمدنيين الفلسطينيين وأمن إسرائيل وسيتركها في عزلة دولية.