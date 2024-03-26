المركزي الصيني يضخ 150 مليار يوان في النظام المصرفي

ضخ بنك الشعب (المركزي) الصيني اليوم الثلاثاء 150 مليار يوان (14ر21 مليار دولار) في النظام المصرفي عبر آلية إعادة الشراء العكسي أجل 7 أيام بفائدة قدرها 8ر1% بعد أن ضخ أمس 50 مليار يوان (04ر7 مليون دولار) وفقا لنفس الآلية.

وقال البنك المركزي في بيان إن هذه الخطوة تستهدف تعزيز مستوى السيولة في النظام المصرفي، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

يذكر أن إعادة الشراء العكسية، "الريبو العكسي"، هي عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى مستقبلا.

وفي سوق الصرف، سجل سعر اليوان الصيني ارتفاعا جديدا أمام الدولار. وزادت قيمة اليوان في تعاملات اليوم بمقدار 53 بيب صيني ليسجل 0943ر7 يوان للدولار، مقابل 0996ر7 يوان أمس.

وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2% عن السعر الاسترشادي للبنك المركزي في كل يوم تداول في سوق الصرف الأجنبي الفورية.

يذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء تعاملات سوق الإنتربنك يوميا.