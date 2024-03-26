بايدن يتعهد بتقديم العون بعد حادث انهيار جسر بالتيمور المروع

تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بتقديم مساعدات عاجلة لتسريع جهود إعادة بناء الجسر الذي انهار اليوم الثلاثاء في مدينة بالتيمور الأمريكية بعد أن اصطدمت به سفينة شحن.

وقال بايدن في مؤتمر صحفي اليوم: "اعتزم ان تدفع الحكومة الاتحادية تكلفة إعادة بناء الجسر بشكل كامل، واتوقع أن يدعم الكونجرس جهودي".

واضاف: "وكما أبلغت (حاكم ولاية ماريلاند ويس) مور، سوف أوجه فريقي لبذل اقصى الجهود لإعادة افتتاح الميناء وبناء الجسر باسرع ما تسمح به قدرة البشر".

واستطرد: "دعواتي من أجل جميع من تعرضوا لهذا الحادث المروع، وجميع العائلات، لاسيما من ينتظرون الاستماع إلى اي معلومات بشأن أحبائهم في الوقت الحالي، وأعرف أن كل دقيقة في مثل هذه الظروف تبدو مثل دهر كامل... لا أعرف ببساطة، فهي أحداث مروعة".

وكانت سفينة شحن قد اصطدمت بجسر فرانسيس سكوت كي في ميناء بالتيمور في ساعة مبكرة صباح اليوم الثلاثاء مما تسبب في انهياره، ومازال هناك عدة أشخاص في عداد المفقودين.

وسلط بايدن الضوء على أهمية ميناء بالتيمور باعتباره مركزا لحركة النقل، موضحا "أنه أيضا أهم ميناء في أمريكا بالنسبة لتصدير واستيراد السيارات والشاحنات الخفيفة، حيث تعبر نحو 850 ألف سيارة هذا الميناء كل عام".

وتعهد بايدن قائلا: "سوف نعيده إلى سابق عهده ونقوم بتشغيله بأسرع ما يمكن، فهناك 15 الف وظيفة تعتمد على هذا الميناء، وسوف نبذل كل ما في استطاعتنا من أجل حماية هذه الوظائف ومساعدة هؤلاء العمال".

وذكر الرئيس الامريكي أن "الجسر مهم أيضا بالنسبة لحركة السفر ليس إلى بالتيمور وحدها بل أيضا إلى الممر الشمالي الغربي، حيث تعبر أكثر من 30 ألف سيارة جسر فرانسيس سكوت كي بشكل يومي".