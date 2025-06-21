• رئيس «بحوث النحل» بالزراعة: النحل البرى دخل مصر منذ 2020 عبر مراكب الشحن.. وبلاده الأصلية آسيا

مع حلول فصل الصيف، تزايدت شكاوى المواطنين ببعض المحافظات من انتشار وهجوم نوع برى من النحل، يسمى بـ«النحل القزم» لصغر حجمه، هو جديد على مصر، حيث إن البيئة المصرية غير مناسبة له، وصل إلى مصر عابرا داخل مراكب الشحن القادمة من دول شرق آسيا والسعودية وعمان، بحسب حديث مسئولين مع «الشروق».

وحذّر رئيس اتحاد النحالين العرب، فتحى بحيرى، من انتشار النحل القزم، وتأثيره على النحل المصرى الأصلى، لتخوفنا من أن يكون بوابة جديدة لنقل الأمراض الخارجية لنحل العسل المصرى، مؤكدًا ضرورة مكافحته، وعمل أبحاث ودراسات كافية عنه، ومعرفة أى معلومات علمية تخصه، حيث إنه ينتشر بشكل كبير جدًا خلال الفترة الحالية.

وأضاف بحيرى، لـ«الشروق»، أن هذا النوع من النحل فى بلاده الأصلية يتسم بالهدوء، لكن النوع الموجود حاليًا فى مصر أصبح شديد الشراسة، وقد يكون حدث له تغير فى سلوكه نظرًا لأن البيئة المصرية غير مناسبة له، كما أن عدم وجود أبحاث ودراسات حوله منذ انتشاره قبل 3 سنوات وحتى الآن يزيد من خطورة الأمر.

وشدّد على خطورة هذا التحول فى سلوك النحل البرى القزم، الذى قد يجعله ناقل للأمراض لنحل العسل المصرى، أو منافس على مرعى النحل الأصلى، مضيفًا أن صفاته فى بلاده الأصلية «معروفة»، لكن فى مصر عكس تلك الصفات، وعند الاستجابة لاستغاثات المواطنين منه، وجدنا أنه يهاجمنا بشراسة، وهذه ليست من صفاته.

وأشار رئيس اتحاد النحالين العرب إلى أن طرود النحل القزم غير مناسبة للتربية فى مصر، وأنه يُعد مصدر «إزعاج»، وسط تخوفات من حدوث تزاوج بينه وبين النحل المصرى، وما ينتج عن ذلك من ضعف فى الإنتاجية وتراجع فى الجودة، مضيفًا أنه موجود حاليًا فى مناطق العاصمة الإدارية والرحاب والشروق ومدينتى والأماكن القريبة من محافظة السويس، ووصل حاليًا لمناطق زايد وأكتوبر والأماكن الصحراوية المتطرفة التى بها فيلات وحدائق، لكنه لم يظهر فى الدلتا حتى الآن.

من جهتها، قلّلت رئيس قسم بحوث النحل بوزارة الزراعة أسماء أنور، من خطورة انتشار النحل البرى الملقب بـ«القزم»، فى محافظات القاهرة والجيزة، مشيرة إلى أنه ينشط مع ارتفاع الحرارة فى فصل الصيف، ويهاجم الشخص الذى يبدأ بمهاجمته عند محاولة التخلص منه.

وقالت أنور لـ«الشروق»، إن النحل البرى دخل مصر عام 2020، من خلال مراكب الشحن، قادمًا من جنوب شرق آسيا والسعودية، ولا يستقر فى مكان واحد، لكن التخلص منه سهل، وتقوم فرقا من قسم بحوث النحل بالتوجه للمناطق المنتشر بها هذا النوع من النحل ومكافحته.

وأشارت إلى أن «قرصة» النحل البرى مثلها مثل أى حشرة، تصيب الجسم بإحمرار والشعور بحكة، لكنه غير مضر، وليس له أضرار جانبية، ولا داعى لقلق المواطنين.