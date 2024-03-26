حبس 5 عاطلين لاتهامهم بتزوير المحررات الرسمية

قررت النيابة العامة حبس 5 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتزوير المحررات الرسمية والأختام الخاصة بالمصالح الحكومية.

وتبين من تحقيقات النيابة أن معلومات وردت للإجهزة الأمنية بالقاهرة، بضلوع 5 أشخاص في تزوير المحررات الرسمية والأختام.

وبالتحري عن المعلومات والتأكد منها تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض على المتهمين وتبين أن 3 منهم لهم معلومات جنائية.

وعثر بجوزة المتهمين على عدد كبير من تراخيص القيادة والتسيير، وإيصالات وعدد من التوكيلات والعقود المزورة، وعدد من الأختام المقلدة المنسوبة لعدد من الجهات الحكومية، وعدد كبير من المستندات والمحررات المنسوبة لجهات حكومية مختلفة "مزورة"، و الأجهزة والأدوات المستخدمة فى التزوير.