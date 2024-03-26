الشرطة تعتقل محتجا في بروكسل ألقى عبوات مولوتوف على قوات الأمن

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ألقت الشرطة القبض على شخص على خلفية إلقاء عبوات مولوتوف على قوات الأمن في بروكسل خلال احتجاجات للمزارعين.

وأفاد بيان للشرطة البلجيكية بأن شرطيين أصيبا وتم نقلهما إلى المستشفى.

وذكرت الشرطة أنه تم استخدام الغاز المسيل للدموع ضد المزارعين لمنعهم من اقتحام حواجز الشرطة بالجرارت.

وتوجه إجمالي 250 جرارا إلى العاصمة البلجيكية للمشاركة في الاحتجاجات.

وذكرت الشرطة أن المزارعين أضرموا النار في كميات كبيرة من القش والإطارات قرب مباني الاتحاد الأوروبي.

وتأتي هذه الخطوة احتجاجا على اللوائح الخاصة بالتكتل وانخفاض الأرباح، فيما يجتمع وزراء الزراعة لبحث وسيلة لاسترضائهم.

وأقامت الشرطة حواجز واستخدمت مدافع المياه لاحتواء المظاهرات وحاصرت الجرارات التي تنطلق آلات تنبيهها في شوارع مقر الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية.

ويغلق المزارعون الغاضبون الطرق منذ أسابيع، كما نظموا احتجاجات أمام المكاتب الحكومية في أنحاء أوروبا.

واشتكى مزارعو الاتحاد الأوروبي من الارتفاع الحاد في حجم الواردات، ويقولون إنهم يريدون الحماية من المنافسة غير العادلة، حيث يمكن للمزارعين الأوكرانيين إنتاج الغذاء بتكاليف أقل - لأسباب ليس أقلها أنهم ليسوا مضطرين للامتثال للوائح الاتحاد الأوروبي.