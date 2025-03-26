ضبط مراكز طبية مخالفة في الشرقية

قال الدكتور مجدى الحصري، رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شءون البيئة بمحافظتي الشرقية والإسماعيلية، إنه تم تشكيل لجنة من قسم المخلفات الصلبة والخطرة بجهاز شئون البيئة، بالاشتراك مع شرطة البيئة والمسطحات بالشرقية وإدارة العلاج الحر والنفايات الطبية بمديرية الشؤون الصحية؛ للتفتيش المفاجئ على المراكز الطبية الخاصة بمركز ومدينة أبو كبير.

وأوضح أن التفتيش أسفر عن رصد مخالفات عديدة بينها (عدم وجود غرفة للمخلفات الصلبة - عدم وجود سجل للمواد خطرة - عدم إتباع سياسة الفصل بين المخلفات الصلبة عن النفايات الطبية الخطرة - انتهاء رخصة تداول المخلفات الخطرة - عدم مطابقة غرفة النفايات للإشتراطات البيئية).

وأشار إلى تحرير محضرين حيال اثنين من المراكز الطبية المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.