أطباء بلا حدود تدعو إسرائيل إلى وقف إطلاق النار فورا والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

دعت منظمة «أطباء بلا حدود» إسرائيل إلى وقف إطلاق النار فورًا والسماح بدخول المساعدات الإنسانية وعودة إمدادات الكهرباء إلى غزة؛ لتجنب المزيد من الخسائر في الأرواح.

ونوهت في بيان عبر موقعها الرسمي، صباح الأربعاء، أن القوات الإسرائيلية تواصل حرمان سكان غزة من المياه عبر قطع الكهرباء ومنع دخول الوقود، مشيرة إلى أن موجة القصف الإسرائيلية الجديدة أودت بحياة المئات في غضون أيام قليلة.

وقالت منسقة المياه والصرف الصحي بالمنظمة باولا نافارو، إن معاناة أهل غزة تتفاقم بسبب أزمة المياه؛ إذ يضطر الكثيرون إلى شرب مياه غير نظيفة، بينما لا يحصل آخرون على احتياجاتهم.

وجددت المنظمة دعوتها للسلطات الإسرائيلية إلى رفع حصارها اللاإنساني عن غزة، واحترام القانون الإنساني الدولي ومسئولياتها كقوة محتلة، وضمان وصول المساعدات إلى القطاع فوراً ودون عوائق.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان على قطاع غزة منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، إلى 50,144 شهيدا، و113,704 جريحا.

ومنذ استئناف الاحتلال حرب الإبادة في 18 مارس الجاري، استُشهد أكثر من 750 مواطنا وأصيب نحو 1400 آخرون، معظمهم أطفال ونساء، وسط قصف طائرات الاحتلال الحربية ومسيّراته ومدفعيته للمنازل والمنشآت والمستشفيات وخيام النازحين والمركبات وتجمعات المواطنين.