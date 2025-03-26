مقتل شخص وإصابة 3 في مشاجرة بالأسلحة النارية بكوم أمبو

شهد مركز كوم أمبو شمال محافظة أسوان، مساء اليوم الثلاثاء، مشاجرة مسلحة بين عدد من الأشخاص، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين بطلقات نارية في مناطق متفرقة بالجسم. وعلى الفور، توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

بدأت الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا بوقوع مشاجرة كبيرة بين عدد من الأشخاص بمركز كوم أمبو، حيث استخدمت خلالها الأسلحة النارية.

وأسفرت المشاجرة عن مصرع شخص متأثرًا بإصابته بطلق ناري، وإصابة 3 آخرين بطلقات نارية في مناطق مختلفة من الجسم.

تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة كوم أمبو، والمصابين إلى مستشفى كوم أمبو المركزي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية.

ومن خلال معاينة الجهات الأمنية لموقع الحادث، تبين أن المجني عليه يدعى محمد أحمد علي، ويبلغ من العمر 28 سنة، وتم إيداع جثمانه بالمشرحة.

بينما أصيب كلاً: أحمد بدري فخرى، عمره 34 سنة، وإصابته طلق ناري بالذراع الأيمن، و محمود حمدي ركابي، عمره 25 سنة، وإصابته طلق ناري بالقدم الأيمن، و مصطفى سليم محمد، عمره 28 سنة، وإصابته طلق ناري بالصدر ما أدى إلى نزيف بصدره وخطورة حالته، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والكشف عن أسباب المشاجرة.