مدرب سيراليون: فخور بالخسارة بهدف أمام منتخب مصر!

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بدا محمد كالون المدير الفني لمنتخب سيراليون راضيا عن أداء لاعبيه رغم الخسارة بهدف أمام منتخب مصر، مساء الثلاثاء، في الجولة السادسة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2026.

قال كالون في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء "لقد مباراة صعبة، وتوليت المسؤولية قبل أسبوعين، طموحاتنا كبيرة في تقديم أداء أفضل، ولكن عانينا من ضيق الوقت حيث وصلنا إلى القاهرة قبل 72 ساعة".

وأضاف نجم إنتر ميلان السابق "أنا فخور بالخسارة بهدف فقط أمام فريق كبير وعريق، لأن قوام منتخب سيراليون يرتكز على عناصر شابة لم تتجاوز 20 عاما، وأغلبه من اللاعبين المحليين".

وأوضح "هذا القوام يعاني من قلة الخبرات، نحن فريق في مرحلة التطوير، والأداء أمام منتخب مصر خطوة جيدة، لقد كانت الأفضلية للمنافس، ولكن لم يحالفنا الحظ، وأظهر منتخب مصر احتراما كبيرا لنا داخل الملعب".

وأتم محمد كالون تصريحاته "سنقاتل على فرصنا حتى النهاية، ولا نعلم ما سيحدث في الجولات القادمة".

ويعتلي منتخب مصر صدارة المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة، خلفه بوركينا فاسو 11 نقطة ثم سيراليون 8 نقاط قبل أربع جولات من انتهاء مشوار التصفيات.

ويتأهل الأول مباشرة لكأس العالم بينما تخوض المنتخبات التي تحتل المركز الثاني في المجموعات التسع صراع البطاقات المؤهلة للملحق العالمي.