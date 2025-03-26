تعيين الدكتور محمد حسين محمود رئيسا لجامعة طنطا

أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور القرار الجمهوري بتعيين الدكتور محمد حسين محمود رئيسا لجامعة طنطا.

يذكر أن الدكتور محمد حسين حصل على بكالوريوس الهندسة من جامعة عين شمس عام 1990 بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، ليعمل بعد ذلك معيدا بكلية الهندسة جامعة طنطا عام 1992، ثم درجة الماجستير عام 1996 من جامعة عين شمس، ثم درجة الدكتوراه "إشراف مشترك" بين جامعتي طنطا، ونورث كالورينا الأمريكية عام 2002، ليعمل في ذات العام مدرسًا بكلية الهندسة جامعة طنطا.

وتدرج في الوظائف العلمية حتى حصل على درجة الأستاذية في عام 2013، حيث شغل منصب مدير معمل الخرسانة المسلحة، ومديرًا لمركز البحوث والاستشارات الهندسية بهندسة طنطا، ثم وكيلًا للكلية لشئون التعليم والطلاب اعتبارًا من 2014، وعميدًا لكلية الهندسة اعتبارا من 23 سبتمبر 2021، ونائباً لرئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب في ديسمبر 2021 حتى اليوم، وقائما بعمل رئيس جامعة طنطا اعتبارا من ١ أغسطس ٢٠٢٤ وحتى اليوم.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد حسين شغل عضوية اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين تخصص "الهندسة الانشائية" والتابعة للمجلس الأعلى للجامعات.