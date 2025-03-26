الأمم المتحدة: سوريا أمام مفترق طرق بعد ثلاثة أشهر من الإطاحة بالأسد

بعد مرور ثلاثة أشهر على الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، تقف سوريا أمام مفترق طرق، وفقا لما صرّح به المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، جير بيدرسن، يوم الثلاثاء.

وقال بيدرسن أمام مجلس الأمن الدولي إن سوريا قد تنزلق مجددا إلى العنف، أو تبدأ عملية انتقالية شاملة تنهي عقودا من الصراع.

وأضاف أن العودة إلى الصراع والتشرذم وانتهاك السيادة السورية من قبل قوى خارجية "يجب ألا يحدث" أما المسار الآخر، الذي يعيد لسوريا سيادتها وأمنها الإقليمي، فهو "ممكن"، لكنه يتطلب "قرارات سورية صحيحة" ودعما دوليا.

جاءت هذه التصريحات بعدما أطاح تمرد خاطف، قادته ما تعرف بهيئة تحرير الشام الإسلامية، بالأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي، منهيا أكثر من 50 عاما من حكم عائلته.

وأُعلن عن أحمد الشرع، الزعيم السابق لهيئة تحرير الشام، رئيسا انتقاليا للبلاد بعد اجتماع للفصائل المسلحة التي شاركت في الهجوم.

وجاء حديث بيدرسن بعد أسابيع من اشتباكات بين قوات الأمن التابعة للشرع ومجموعات مسلحة موالية للأسد، تحولت إلى أعمال انتقام طائفية أسفرت عن مقتل مئات المدنيين، معظمهم من الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الأسد، في أسوأ أعمال عنف منذ ديسمبر/كانون الأول.