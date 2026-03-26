البيت الأبيض يرفض مناقشة تفاصيل خطة السلام الأمريكية

يلتزم البيت الأبيض التحفظ بشأن التقارير الإعلامية حول تفاصيل خطة يقال إن الحكومة الأمريكية قدمتها إلى طهران لإنهاء الحرب.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إنها اطلعت على تقارير تتحدث عن خطة مكونة من 15 بندا.

وأكدت ليفيت أن "البيت الأبيض لم يؤكد مطلقا صحة هذه الخطة الكاملة".

وقالت ليفيت، خلال مؤتمر صحفي بواشنطن اليوم الأربعاء، "أحذر الصحفيين في هذه القاعة من نشر أي معلومات أو خطط مبنية على تكهنات من مصادر مجهولة".

وأضافت ليفيت أن "المحادثات الدبلوماسية لا تزال مستمرة، وأنها مثمرة، كما قال الرئيس أمس الأول الاثنين، ولا تزال كذلك".

من جهة أخرى ،قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن حكومته لم تشارك في محادثات لإنهاء الحرب، "ولا نعتزم إجراء أي مفاوضات".

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء ،نقلت قناة "برس تي في" الرسمية الإيرانية الناطقة باللغة الإنجليزية في وقت سابق عن مسؤول لم تكشف عن هويته قوله اليوم الأربعاء إن إيران رفضت الاقتراح الأمريكي المكون من 15 نقطة لوقف إطلاق النار.