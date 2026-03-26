تحرير 39 محضرا تموينيا متنوعا في حملات موسعة بالوادي الجديد

أعلنت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية لسلامة الغذاء، مشيرة إلى تشديد الرقابة التموينية وإحكام السيطرة على تداول السلع الاستراتيجية، بما يضمن صون حقوق المواطنين والحفاظ على سلامة المعروض بالأسواق.

وأوضحت المحافظ، في بيان اليوم الخميس، أن مديرية التموين والتجارة الداخلية نفذت حملات تفتيشية موسعة ومشتركة على مستوى مراكز المحافظة خلال الفترة من 22 إلى 26 مارس الجاري، أسفرت عن تحرير 39 مخالفة تموينية متنوعة، شملت عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية، إلى جانب رصد وضبط سلع غذائية مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأشارت إلى أن مديرية التموين تواصل تكثيف الحملات الرقابية بشكل دوري ومفاجئ، وعدم التهاون في تطبيق القانون بكل حزم، مع تكامل الجهود الرقابية بين كل الجهات المعنية لتحقيق أعلى درجات الانضباط وحماية الصحة العامة، كما تهيب بالمواطنين سرعة الإبلاغ عن أية مخالفات أو ممارسات سلبية.