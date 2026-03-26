الإمارات: مقتل شخصين وإصابة ثلاثة بشظايا صاروخية

قالت السلطات الإماراتية، اليوم الخميس، إن شخصين لقيا حتفهما في أبوظبي بسبب سقوط شظايا من صاروخ باليستي اعترضته الدفاعات الجوية.

وأفادت السلطات المحلية في الإمارات، بأن أحد القتلين مواطن باكستاني والآخر هندي.

وتسبب سقوط الشظايا في الإمارات أيضا في إصابة ثلاثة أشخاص والإضرار بعدد من السيارات.

وعلى صعيد آخر، ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الصواريخ الإيرانية ضربت عدة مواقع في منطقة تل أبيب الكبرى صباح اليوم الخميس.

وقالت منظمة نجمة داود الحمراء للإسعاف، إن ستة أشخاص أصيبوا في بلدة كفر قاسم التي تقطنها أغلبية من العرب، شرق المدينة الساحلية.

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بأنه تم اعتراض ثلاثة صواريخ في المجال الجوي الأردني على مدار الـ 24 ساعة الماضية.